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Bursaspor taktik çalıştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeşil-beyazlılar, Giresunspor maçı hazırlıklarını sabah antrenmanı ile sürdürdü.

Bursaspor taktik çalıştı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas-press çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise taktik çalıştı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Giresun'a hareket edecek.

(İHA)

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