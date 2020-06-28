Bursaspor taktik çalıştı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas-press çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise taktik çalıştı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Giresun'a hareket edecek.
(İHA)
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