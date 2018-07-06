Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Bursasporlu taraftarlar, Twitter platformunda açtıkları hashtag ile Bursa Eski Valisi Şahabettin Harput’un tahliye kararına tepki gösterdi.

BURSASPORLU TARAFTARLARI CEZA EVİNE GÖNDERMİŞTİ

Bir dönem Bursa Valisi olarak görev yapan Şahabettin Harput, 2016 yılında FETÖ üyesi olduğu için ceza evine gönderilmişti. Şahabettin Harput Bursa Valisi olarak görev yaptığı 2011 yılında, Bursaspor – Beşiktaş maçı öncesi stadyum çevresinde yaşanan olaylar sonrası, haksız yere birçok Bursaspor taraftarlarını ceza evine göndermiş ve yeşil-beyazlı taraftarlarla ilgili ağır sözler sarf etmişti.

Terör üyesi mensubu olan Şahabettin Harput’un geçtiğimiz gün, ilerleyen yaşı dolayısıyla 50 bin lira kefaletle tahliyesine karar verilmesi kamuoyunda şok etkisi yarattı. Bu tahliye kararına Bursaspor taraftarları da sert bir tepki ile karşılık verdi.

Sosyal medya platformlarından, terör üyesi mensubu olan Şahabettin Harput’un tahliyesi ile ilgili tepkilerini dile getiren yeşil-beyazlı taraftarlar, kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyor. Ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahabettin Harput’un tahliye edilmesi kararına itiraz etti.





