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Bursaspor Umut Meraş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 23:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ismi Galatasaray ile de anılan Umut Meraş'ı renklerine bağladı. Yeşil beyazlılar, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'un sol beki ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor Umut Meraş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Boluspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş ile sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Umut Meraş. 22 yaşında ve 1.78 boyundaki Umut Meraş ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

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Bursaspor Umut Meraş

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