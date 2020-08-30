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Bursaspor’un yeni Başkanı Erkan Kamat

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 21:02 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren Erkan Kamat, kulübün yeni başkanı seçildi.

Bursaspor’un yeni Başkanı Erkan Kamat

Bursaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 593 kongre üyesinin katılımıyla sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapıldı. Bursaspor Kulübü’nün toplam borcunun 492 milyon 291 bin 586 TL olduğu açıklanırken, genel Kurul üyelerinin oylamasına sonucunda Bursaspor basketbol şubesinin faaliyetleri yeni kurulacak Bursaspor Basketbol Derneği‘ne devredildi.

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Kongreye tek başkan adayı olarak giren Erkan Kamat, genel kurul üyelerine yaptığı konuşmada, “Çok huzurlu, aile ortamı vardı. Önemli olan bunu sağlamaktı. Hepinize teşekkür ediyorum. Yapacak çok işlerimiz var, ben herkesle birlikteyim. Kucaklaşıyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok zorlu bir göreve çıktığımızı biliyorum. Bursa o kadar güçlü ve kuvvetli bir şehir ki, dünyayı karış karış gezmiş biri olarak söylüyorum biz bu işin üstesinden geliriz. Biz bize yeteriz, Süper Lig’e de çıkarız” dedi.

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"TEKNİK DİREKTÖR..."

Kongreye tek başkan adayı olarak giren Erkan Kamat, yapılan açık oylama sonucu başkanlığa seçildi. Akabinde Başkan Kamat, teşekkür ederek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Önceki dönem Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise oy çokluğu ile ibra edildi.
Yeni Başkan Erkan Kamat, kongre sonrası yaptığı kısa konuşmada teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Er’in getirileceğini ifade ederek, “Mustafa Er ile anlaşmaya vardık. Yarın mazbata töreninden sonra resmi sözleşme imzalanacak” diye konuştu.

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Bursaspor Kulübü’nün yeni başkanı ve yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır, Ersin Toker, İsmail Akıer, Mesut Günal, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aynigül, Ünsal Mendi.
Yedek üyeler: Alpaslan Oğuz, Okan Bayrak, Süleyman Çelik, Samet İlhan, Özgen Karadayı, Ersoy Horoz.
Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Feyyaz Alptuğ Memişoğulları.
Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Erdinç Sümer, Alper Pekcan, Burcu Ergün.
TFF Delege Kurulu Asıl Üyeler: Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan, Erdal Aktuğ.
TFF Delege Kurulu Yedek Üyeler: Mehmet Can Yazıcı, Mehmet Göral, Erdinç Kırcımanoğlu, Nedim Kıymak.

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