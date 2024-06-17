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Bursaspor yeni hocasını açıkladı! Yeşil-Beyazlılar Pablo Batalla ile el sıkıştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.06.2024 19:52
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'dan yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Bursaspor yeni hocasını açıkladı! Yeşil-Beyazlılar Pablo Batalla ile el sıkıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bursaspor'un yeni hocası belli oldu. Bursa ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." denildi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANDI

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Batalla, futbolculuk döneminde Bursaspor'un şampiyon olduğu 2010 yılında kazanılan kupanın mimarlarından biri olmuştu. Bursaspor ile anlaşmasından önce Nilüfer Belediye'de teknik direktörlük görevi yürüten Batalla, daha önce Bursaspor'da 2021 yılında yardımcı antrenörlük de yapmıştı.

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Teknik Direktör Bursaspor son dakika
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