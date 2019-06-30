SPOR

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2'inci Avrupa Oyunları'nda heyecan devam ediyor. 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Çakıroğlu, boksta Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.

105

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ahmet Örken'den çifte şampiyonlukAhmet Örken'den çifte şampiyonluk
Milli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvedeMilli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Oyunları belarus

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Fenerbahçe'de iç transfer

Fenerbahçe'de iç transfer

PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor

PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor

Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı

Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı

Babel'den Galatasaray itirafı

Babel'den Galatasaray itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Milliler Avrupa şampiyonu oldu!

Milliler Avrupa şampiyonu oldu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Djokovic set vermeden yarı finalde

Djokovic set vermeden yarı finalde

Roland Garros'ta dev yarı final!

Roland Garros'ta dev yarı final!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Buse Naz'dan altın madalya

Ahmet Örken'den çifte şampiyonluk

Ahmet Örken'den çifte şampiyonluk

Milli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvede

Milli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvede

Türkiye, çim kort tenis turnuvası organizasyonlarında iddialı

Türkiye, çim kort tenis turnuvası organizasyonlarında iddialı

Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı

Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu aldı

Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist Sonego

İkinci finalist Sonego

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.