Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2'inci Avrupa Oyunları'nda heyecan devam ediyor. 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Çakıroğlu, boksta Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.
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