SPOR

Büşra Ün, Romanya’da ikinci oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Milli sporcu Büşra Ün, BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda teklerde ikinci oldu.

Büşra Ün, Romanya’da ikinci oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikincilik elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Ün BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası Marianna Lauro

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