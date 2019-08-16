Büşra Ün, Romanya’da ikinci oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikincilik elde etti.
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