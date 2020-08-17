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BUÜ’de altyapı çalışmaları başladı

BURSA HABERLERİ  | 17.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetimi, daha modern ve ulaşılabilir bir üniversite için planladığı projeleri hayata geçiriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetimi, daha modern ve ulaşılabilir bir üniversite için planladığı projeleri hayata geçiriyor. Üniversitenin fiziki altyapısında yapılması hedeflenen değişim ve dönüşümün ilk etabı olan yol çalışmalarına ilk kazma vuruluyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi, altyapı ve trafik yönünden ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma gelen Görükle Kampüsü’nün en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan İzmir Yolu-Üniversite Metro İstasyonu arasında yapılacak yol çalışması ile modern altyapı çalışmalarının ilk adımını atıyor. Görükle Kampüsü’nde planlanan değişim ve dönüşüm çalışmaları için start verildi. Üniversite yönetimi, proje ile alt yapının yenilenmesi ve kaynakların verimli kullanılmasını hedefliyor.
Yürütülecek proje ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin uzun vadeli alt yapı ihtiyacının karşılanacağını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitenin yeni bir çehreye kavuşacağını vurguladı. Mevcut yolun çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren trafiğe kapatılacağı bilgisini veren Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yapacağımız yeni yol sayesinde araç geçiş kapasitesi artacak ve Üniversitemiz daha fazla misafir ağırlayabilecek. Ayrıca öğrencilerimizin yakın çevreden bisikletle Görükle Kampüsümüze ulaşımları daha kolay olacak. Yeni yolda yaya kaldırımları genişletilecek. İnsanların yolda güvenle yürümeleri sağlanacak. Tüm bunların yanı sıra yeni projemizde otobüsler için park alanı ve peronlar da yapılacak. Projemizin Üniversitemize, öğrencilerimize, idari ve akademik personelimiz ile tüm Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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