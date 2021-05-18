Büyük bir bölümü ihraç edilen Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor

"Her dekarda 1 kişinin çalıştığı var sayılırsa 4 bin 180 kişiye istihdam sağlanmış oldu. Ürün kilogramı 12 liradan satılıyor ve toplam rekoltenin yüzde 70-80’i ihracata gidiyor. Yine toplamda 70-80 milyon liralık gelir elde ediliyor. Bu ilçe ekonomisi için çok ciddi bir rakamdır. Malum Yayladağı sınır ilçesi. Savaştan kaçıp buraya gelen Bayırbucak Türkmenleri için de gelir kaynağı oldu. Çilekte istihdam edilenlerin çoğunluğu da Bayırbucak Türkmenleri. Onlar da hem geçimlerini sağlıyorlar hem de üretime destek veriyorlar."

Bu yıl 4 bin 180 dekar alanda çilek yetiştirildiğini kaydeden Doğan, şunları kaydetti:

Tutlubahçe Mahallesi'ndeki bir çilek tarlasında hasada katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çilek yetiştiriciliğinin her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

İlçede ilk olarak Kaymakamlık desteği ve koordinesinde yetiştirilen ve tadı, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilekte bu sezonki hasat geçtiğimiz günlerde başladı.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle ekimi başlayan ve bu dönem yetiştirme alanı 4 bin 180 dekara çıkan çileğin hasadı sürüyor.

Üreticilerle sohbet eden Doğan, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de buradaki başarı serüvenini canlı şekilde gördüklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Çileğin ilçede bu kadar geliştiğini görmenin gurur verici bir şey olduğunu anlatan Çelik, "Emeği geçen herkese, özellikle de üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Üretim alanının daha da arttırılması için yöneticilerimizle sırt sırta vererek elimizden geleni yapacağız. İnşallah gelecek yıl salgından kurtuluruz ve ilçede bir çilek festivali yapmak nasip olur." dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise Yayladağı çileğinin sadece Türkiye’de değil dünyada nam saldığını söyledi.

- "Çilek yetiştiriciliği gün geçtikçe gelişiyor"-

Yayladağı çileğinin aromasının çok zengin olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Çilek öncesinde arazilerimiz boştu. Şimdi ise her tarafta çilek tarlası. İlçemizde misafir ettiğimiz Bayırbucak Türkmenleri de ara elaman açığını kapattı. Gün geçtikçe de çileğimiz gelişiyor. Gelecek yıl 7-8 bin dekar arası üretim bekliyoruz. İhracatçılarımızın hepsi burada, onlar da burada yatırım yapıyor. Soğuk hava depoları kurdular. Çilek daha da gelişecek ve hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak."

Çilek tarlası sahibi Emine Bozi de toplam 11 dekar çilek ektiklerini ve verimden memnun olduklarını söyledi.

Hasat etkinliğine Samandağ Kaymakamı Yayladağı Kaymakam Vekili Murat Kütük de katıldı.

