Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Belediye binası önünde başlayan programda, vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'na yürüdü.

Programda vatandaşların üzerine gül suyu serpildi, yürüyüş esnasında bazı vatandaşlar İzmir Marşı'nı söyledi.

Fener alayına, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

Program, sanatçı Uğur Işılak'ın konseriyle sona erdi.



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