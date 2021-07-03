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Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor

03.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç: - "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz" - "Büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ülkede yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, büyükbaşın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." dedi.

Tunç, AA muhabirine, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi.

Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz." ifadesini kullandı.

Tunç, küçükbaş fiyatlarının 1500 ila 3 bin 500 lira arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar var. Hisse olarak düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alabilirsiniz. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

- "Yapılacak müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz"

Üreticilerin girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Tunç, yem gibi maliyetlerin artmasının sektörü olumsuz etkilediğini anlattı.

Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahale kararı almasının olumlu karşılandığının altını çizerek, "TMO'nun kararı bizleri umutlandırdı. Bu haberin duyulmasından sonra yem fiyatlarındaki artış durdu. Yapılacak müdahalelerle yem fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri artarsa kimse hayvancılık yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirlerarası kurbanlık naklinin özellikle bayrama 10 gün kala yoğunlaştığını belirten Tunç, bu dönemde fiyatların yükseldiğini anlattı. Tunç, dönemsel olarak yükselen nakliye fiyatlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

- Kurban pazar yerlerinde kira denetimi yapılmalı

Tunç, kurbanlıkların maliyetlerini etkileyen bir diğer unsurunda hayvan pazarları kirası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük şehirlerde hayvan pazarlarının kiraları üreticilerimize fazla geliyor. Burada aracıların olduğunu görüyoruz. Bir başkası belediyelerden yer kiralayarak bunu hayvan pazarı haline getirip çok yüksek fiyatlara üreticilere kiralıyor. Buralarda denetim yapılması hem üreticinin hem de tüketicinin faydasına olacaktır."

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