YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece’de depreme hazırlık devam ediyor

Büyükçekmece’de depreme hazırlık devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 ayrı mahallede bulunan riskli yapıların yıkımına devam edildi.

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 ayrı mahallede bulunan riskli yapıların yıkımına devam edildi. Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Başkan Akgün, “Büyükşehir meclisi bugüne kadar İstanbul’un depreme hazırlık ile ilgili yapması gereken işler açısından doğru dürüst bir görev yapmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi çok büyük vebal altındadır. Aynı zamanda bizler 39 ilçe belediye başkanı da vebal altındayız” açıklamasında bulundu.
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm programı kapsamında riskli binaların yıkımına bugün de devam edildi. Yıkımı yapılan yerler arasında Ekinoba Mahallesi’nde buluna 32 bağımsız bölümden oluşan 8 katlı binanın yanı sıra Atatürk Mahallesi’nde bulunan 12 bağımsız bölümden oluşan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yerinde takip etti. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın konutu yenilediklerini kaydeden Başkan Akgün, “1987 - 88 yılları arasında yapılmış binalar bunlar. Deniz kumu ile yapıldığı için yıkılma riskleri çok yüksek olduğundan işlemleri bitti, yıkımları başladı” dedi.

"Vebal altındayız"
Başkan Akgün, İstanbul’un depreme hazırlanma noktasında eksiklerin olduğunu kaydederek, “1999 depreminden sonra maalesef İstanbul’da depreme hazırlık yerine rant alanları oluşturularak, örneğin Esenyurt gibi örneğin Bakırköy Sahil’deki yerler gibi depremde yıkılmayacak yerler yerine yeni yeni beton bloklar İstanbul’da faaliyete geçirilmiştir. En bariz örneği Büyükçekmece ilçesinin eski mahallesi beldesi olan Esenyurt’ta Haramidere’nin her iki kısmında yüksek katlı binalar yapılmasıdır. Deprem esnasında çok büyük risk oluşturacak alanlara girilmiştir. Deprem hazırlığı yerine sanki depremde faciaların yaşanması için özel bir hazırlık yapılmış. Bir diğer husus ise maalesef büyükşehir meclisi bugüne kadar İstanbul’un depreme hazırlık ile ilgili yapması gereken işler açısından doğru dürüst bir görev yapmamıştır. Önümüzde bulunan depremde yanacak canlar ile ilgili herhangi bir faaliyet yok. Sadece kenti partilerinde siyaset yapmakla meşguller. Bu neden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi çok büyük vebal altındadır. Aynı zamanda bizler 39 ilçe belediye başkanı da vebal altındayız. Çünkü yarın canlar yandığı, binalar çöküp yüz binlerce, milyona yakın insan hayatını kaybettiği zaman halkın vicdanında hepimiz sorumlu olacağız ve halk vicdanında hepimizi cezalandıracaktır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin derhal gerçeklerine dönmesini ve pandemi devam ederken en büyük vurgunu depremde yiyebileceğimiz unutmamaları gerektiğini söylüyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:54
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.