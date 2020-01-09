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  4. Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi, dezavantajlı gençleri engelsiz yaşıtlarıyla buluşturup hem örnek bir sosyal projeye imza atıyor hem de farkındalık oluşturuyor.Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün dezavantajlı üyeleri Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencileriyle bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi, dezavantajlı gençleri engelsiz yaşıtlarıyla buluşturup hem örnek bir sosyal projeye imza atıyor hem de farkındalık oluşturuyor.
Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün dezavantajlı üyeleri Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencileriyle bir araya geldi. Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte dezavantajlı çocuklar üniversite öğrencisi yaşıtlarıyla sohbet ederek, keyifli saatler geçirdi.

“Çocuklarımızın sosyal yaşamın içinde olabilmeleri için her türlü desteği vereceğiz”
Dezavantajlı vatandaşların toplumdan ayırt edilmemesi ve topluma kazandırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uzun yıllardır Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün liderliğini yapan Bedriye Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri düzenleyerek dezavantajlı çocuklarımızı yaşıtlarıyla bir araya getiriyor. Böylelikle engelsiz çocuklarımız dezavantajlı yaşıtlarıyla zaman geçirip empati yapabiliyorlar. Farkındalık oluşturan bir buluşma oluyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak dezavantajlı çocuklarımızın sosyal yaşamın içinde olabilmeleri için her türlü desteği vereceğiz. Ayrıca farkındalık oluşturan buluşmaya katılan Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi okullarının yönetici ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz da, etkinliğe katılan Çakmaklı Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencilerine teşekkür etti.

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