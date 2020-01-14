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  4. Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı her yıl mezarı başında anan Büyükçekmeceli kadınlar bu yıl da geleneği bozmadı.Büyükçekmece belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Zübeyde Hanım’ın vefatının 97’inci yılında İzmir’deki mezarını ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı her yıl mezarı başında anan Büyükçekmeceli kadınlar bu yıl da geleneği bozmadı.
Büyükçekmece belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Zübeyde Hanım’ın vefatının 97’inci yılında İzmir’deki mezarını ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan’ın nezaretinde gerçekleşen anma ziyaretine Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kızı Yurdagül Akgün’de katıldı. Zübeyde Hanım’ın mezarına Büyükçekmece Belediyesi adına çelenk bırakan Büyükçekmeceli kadınlar daha sonra dua ettiler.
Dereceye girenlere plaket takdim etti
Törenin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Zübeyde Hanım’a Mektup” yarışmasında dereceye girenlerin plaketlerini takdim etti. Programın son bölümünde Zübeyde Hanım’ın köşkünü gezen kadınlar sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini iletti.

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