YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları coşturdu

Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları coşturdu

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalya’nın dört bir yanında konserler verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antalya’nın dört bir yanında konserler verdi. Balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla bandoya eşlik eden vatandaşlar, bayram coşkusu yaşadı.
Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla üstü açık otobüsle yollara düşen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da konserlerine devam etti.
ABBO, TBMM’nin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Meltem Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Işıklar, Güzeloba, Dokuma, Bahçelievler mahallelerinde konserler vererek, Antalyalıların 23 Nisan coşkusunu evlerinde en güzel şekilde yaşamalarını sağladı. ABBO, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral de oldu.

Alkış yağmuru
Balkon ve pencerelerini bayraklarla kırmızı beyaza boyayan Antalyalılar, ABBO’nun seslendirdiği marş ve şarkılara hep bir ağızdan, bayraklarını sallayarak eşlik ederken, muhteşem görüntüler oluşturdu. Bayramlarını marşlarla büyük bir coşku ile kutlayan vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken. ABBO üyelerini alkış yağmuruna tuttu.
Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri de unutmadı. İkinci bir bando ekibi de yine gezici otobüsle ilçelerde konser verdi. İlk olarak Serik’e uğrayan bando ekibi, Salı Pazarı, Cuma Pazarı ve Serik Hali çevresinde vatandaşlarla buluştu. Serikliler balkonlarından, bandonun seslendirdiği marşlarla 23 Nisan’ı kutladı. Bando ekibi, Serik’in ardından Manavgat’ta da konserler verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Sübyan koğuşunda tecavüz

Sübyan koğuşunda tecavüz

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.