Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini konuk edecek.