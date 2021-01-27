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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

27.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini konuk edecek.

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