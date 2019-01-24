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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı'yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor özer hurmacı

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