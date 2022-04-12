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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefini sürdürmek istiyor

12.04.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer: "Ez azından bundan sonra alabileceğimiz 21 puan var. Bu puanları alıp ligin sonunu görmek istiyoruz. Artık play-off mu, ilk iki mi olur bilmiyorum"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, Süper Lig hedeflerini sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Muzaffer Bilazer, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Kadro kalitelerinin iyi olmasına rağmen iyi yerde olmadıklarını belirten Bilazer, "7 maçımız var, topladığımız 47 puan sezon başı bizim hedeflediğimiz, arzuladığımız puanın çok altında. Kadro kalitemizin de çok altında kaldı ama gelişmemiz için öz eleştiriyi yapmak lazım." diye konuştu.

Bilazer, kalan haftalarda maksimum puanı almak için ellerinden geleni yapacakların ifade ederek, "Ez azından bundan sonra alabileceğimiz 21 puan var. Bu puanları alıp ligin sonunu görmek istiyoruz. Artık play-off mu, ilk iki mi olur bilmiyorum. İki hedefimiz de devam ediyor. İlk iki biraz düşük ama ikisi de bir ihtimal ama biz sonuna kadar deneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geride kalan yıllarda pes etmeden mücadelesini sürdürdüğünü, bu sene de aynı şekilde davrandıklarını dile getiren Bilazer, şöyle devam etti:

"Erzurumspor 4-5 yıl bu şekilde lige çıktı, hiçbir zaman pes etmedi. Şimdi de sezon sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Bir şekilde dik durup Erzurumspor'u hedeflediğimiz yere getirmeye çalışacağız. Son haftalarda ligin üst sıralarındaki takımlar bizimle birlikte ciddi puanlar kaybetti. Onlar da son ana kadar bu işi zorlayacak. Son haftalarda farklı skorlar çıkabilir. Biz de kazandığımız sürece bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz. İlk iki için ciddi yara aldık ama bunu önümüzdeki maçlarda tolere edebiliriz çünkü herkes puan kaybedebiliyor. "

MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Novikovas'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Bilazer, futbolcunun milli takım antrenmanında tekrar sakatlandığını, takım antrenmanlarına ise bölüm bölüm katılım sağladığını, gelecek haftadan itibaren oynamak için hazır hale gelebileceğini sözlerine ekledi.

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