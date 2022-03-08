Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer, futbol sorumlusu oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak görevlendirildiği bildirildi.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından Bilazer ile anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Sportif direktörümüz Sayın Muzaffer Bilazer, takımımızın futbol sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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