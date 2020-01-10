Büyükşehir Belediyesi Alanya’da fırtına ve sağanak yağışın izlerini temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve yağışlardan sonra çöplerle dolan Alanya sahillerini temizledi.

Alanya ve çevresinde hafta başında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası Alanya plajları çöpler, çalı çırpı ve odunlarla dolup taştı. Bir taraftan dere sularıyla gelen odunlar diğer taraftan denizden gelen çöpler Alanya sahillerini farklı bir görüntüye kavuşturdu. Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için 22 kişilik bir ekip kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, temizlik çalışması yaptı. Alanya İskelesi yanındaki Galip Dere Plajı ile Alantur Köprüsü yanındaki Tomur Plajı’na kadar olan 5 kilometrelik sahil bandında ekipler gruplara ayrılarak temizlik çalışmalarına başladı. Odunlar belirli noktalarda istiflenirken, çöpler ise büyük poşetlere doldurularak sahil temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde yaptığı kapsamlı temizlik çalışması turizmciler ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Turizmciler ve vatandaşlar, “Alanya’ya yakışmayan bu görüntüyü ortadan kaldırdığı belediyeye teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, yağış ve fırtına sonrası heyelan ve kaymalar nedeniyle bozulan Alanya- Gazipaşa Yolu’nun Aydap mevkinde heyelan nedeniyle bozulan yolda çalışma yapıyor. Büyükpınar Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonrası yolların dere geçişlerinde bozulmalar yaşandı. Kırsal alan ekipleri, bölgedeki toprak ve kayaları temizleyerek, dere geçişini açarken, bozulan yolda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

