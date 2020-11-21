Büyükşehir Belediyesi, engelli personel için ‘Engelsiz Eğitim Projesi’ni hayata geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Eğitim Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyle Belediye Akademisi Uzaktan Eğitim Portalından verilen hizmet içi eğitiminden, işaret dili tercümanı aracılığıyla işitme engelli personelin de faydalanması sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, personeli için verdiği hizmet içi eğitimin kalite standartlarını artırarak, bütün personelin eğitimlerden eşit olanaklarla yararlanmasını sağlıyor. Her alanda verdiği eğitimlerle personelinin gerekli yeterliliği ve yetkinliği kazanmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Eğitim Projesi ile Belediye Akademisi Uzaktan Eğitim Portalından özel gereksinimli personelin de faydalanmasına olanak sağlıyor.

Eğitim videoları işaret diline çevriliyor

Projeyi hayata geçiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Belediye Akademisi Uzaktan Eğitim Portalında yayınlanan hizmet içi eğitimlerden özel gereksinimli personelin de sorun yaşamadan faydalanabilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında, işitme engelli personelin Uzaktan Eğitim Portalında yayınlanan bütün eğitimlerden faydalanabilmesi için iç eğitmen yeminli işaret dili tercümanı personel tarafından eğitimin çevirisi yapılarak sisteme yükleniyor.

Aynı zamanda eğitimlere Uzaktan Eğitim Modülü sayesinde her yerden erişim sağlanabildiği için pandemiden dolayı evden çalışan bedensel engelli personel de ulaşım sorunu yaşamadan evinden eğitimlere kolaylıkla katılım sağlayabiliyor.