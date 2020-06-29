Büyükşehir Belediyesi, YKS sonrası gençler için konser düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren gençlerin sınav stresini atlatabilmeleri amacıyla sahilde sosyal mesafeli ve keyifli bir konser düzenledi. Konserde, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Grup Yazı Tura sahne aldı. Konsere katılan çocuklara da uçurtma hediye edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS’nin tamamlanmasının ardından gençler bir yıllık streslerini konserle attı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlediği konserde sosyal mesafe alanları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park Amfi Tiyatro içerisinde gerçekleştirilen konsere girişlerde ateş ölçümü yaparak maske dağıttı. Konserde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. 90’ların ve zamanın popüler şarkılarını seslendiren sanatçılar, gençlere sınav stresini unutturacak bir gece yaşattı. Konsere, gençlerin yanı sıra aileler de katıldı. Kimi Mersinli konser alanından kimiyse çimlerden şarkılara eşlik etti. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Grup Yazı Tura sahne alarak gençlerin keyifle dinlediği şarkıları seslendirdi.

“Sürekli bir kaygı vardı”

Üniversite sınavına giren gençlerden birisi de Elif Kamalak oldu. Kariyerini mimar ya da mühendis olarak sürdürmek istediğini belirten Elif, zor bir sınavı geride bıraktıklarını söyledi. Bir yıllık çalışma stresine bir de salgın nedeniyle kaygı eklendiğini vurgulayan Kamalak, Büyükşehir’in düzenlediği konserle bir yıl boyunca biriken stresi ve kaygıyı konser alanında bıraktığını ifade etti. Kamalak, “Bu organizasyondan haberimiz vardı. Çok eğlendik. Sosyal mesafeyi koruyarak bütün yükümüzü, stresimizi iyice attık. Oldukça güzeldi ve başarılı bir konser oldu” dedi.

“Çocuklarımızla biz de eğlendik”

Elif Kamalak’ın annesi Çiğdem Kamalak da bütün sıkıntıları geride bıraktıkları bir konserde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çocuklar için çok güzel bir motivasyon oldu. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Çocuklarımızla biz de eğlendik” diye konuştu.

“Her zaman olduğu gibi sınav sonrasında yine bizleri düşündü”

Üniversite adayı oğlu Ömer Ali Gürbüz ile birlikte konsere katılan anne Remziye Gürbüz, salgın nedeniyle çok farklı bir sürecin içerinden geçtiklerini vurgulayarak, “Bu organizasyon çok güzel düşünülmüş. Geldik, eğlendik, stres attık. Vahap Seçer başkanımız zaten her konuda yanımızda. Sınav öncesi gençlere mektuplar gönderdi, moral verdi. Korona virüs döneminde vatandaşlarımızın yanında oldu. Sağlık konusunda, gıda konusunda elinden gelebileceğinin en iyisini yaptı. Her zaman olduğu gibi sınav sonrasında yine bizleri düşündü. Hep bizleri memnun etmeye çalışıyor, biz de ondan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

