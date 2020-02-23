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Büyükşehir Belediyesinden 5 bin aileye gıda yardımı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin aileye yönelik başlattığı gıda yardımı devam ediyor.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla 17 ilçede 5 bin aileye yönelik başlatılan gıda yardımı üçüncü ayında devam etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin aileye yönelik başlattığı gıda yardımı devam ediyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla 17 ilçede 5 bin aileye yönelik başlatılan gıda yardımı üçüncü ayında devam etti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin ettiği gıda yardım kolileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ve dezavantajlı ailelere teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aylık 42 bin kişiye ulaştırılan 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor. Gıda yardımı her ay devam edecek ve yıllık toplam 60 bin koli ailelere dağıtılacak.

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