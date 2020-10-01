Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenen ‘Samsunspor forma’ çekilişinin sonuçları açıklandı. Kazanan 55 taraftara formaları teslim edilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Eylül tarihinde belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden başlatılan forma çekilişinin kazananları açıklandı. 10 gün süren ve 3 bin 11 kişinin katılarak 17 bin 117 yorum yaptığı çekilişin sonuçları yapılan canlı yayın ile belli oldu. Belediye ve Başkan Mustafa Demir’in sosyal medya hesaplarının takip edilmesi ve en az 2 kişinin etiketlenmesi şartı konulan çekilişin sonunda 55 kişi Samsunspor forması kazandı. Formalar, iletişim bilgileri alınan kazanan taraftarlara en kısa zamanda ulaştırılacak.

Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmanın sona erdiğini ve kazanan taraftarların belirlendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Arkadaşlarımız kazananlarla tek tek iletişime geçiyor. İstedikleri forma ve bedenleri belirleyip kendilerine teslim edeceğiz. Şehrimizin takımı Samsunspor’umuzun her zaman yanındayız. Süper Lig yolunda takımımıza başarılar diliyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya katılan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum” dedi.

