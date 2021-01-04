YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir can dostları unutmadı

Büyükşehir can dostları unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 09:39 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostları unutmadı.Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yiyecek bulma güçlüğü çeken can dostlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyesi unutmadı.Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın’ın 17 ilçesindeki beslenme noktaları ve merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza mama bırakıldı.Lokantaların paket servisi geçmesi ve vatandaşların tedbirler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme kaynakları azaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostları unutmadı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yiyecek bulma güçlüğü çeken can dostlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyesi unutmadı.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın’ın 17 ilçesindeki beslenme noktaları ve merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza mama bırakıldı.
Lokantaların paket servisi geçmesi ve vatandaşların tedbirler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme kaynakları azaldı. Büyükşehir Belediyesi de can dostlarımızın beslenme sorunu çekmemesi için, parklar, bahçeler ve kırsal bölgelerde mama dağıtımını sürdürüyor.
“Bu şehirde yaşayan her canlı için Büyükşehir’in hizmetleri aralıksız olarak devam eder.”
Can dostlarımızın bakımı ve beslenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü hizmeti verdiğine belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Can dostlarımızın bakımı ve beslenmesi için veterinerlerimizin gözetiminde çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde mama dağıtımını daha da arttırarak sürdürüyoruz. Bu şehirde yaşayan her canlı için Büyükşehir’in hizmetleri aralıksız olarak devam eder. Duyarlı vatandaşlarımızla birlikte can dostlarımıza sahip çıkmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildiİstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.