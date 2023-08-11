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Büyükşehir, çevreci tesislerden 304 milyon TL’lik enerji üretti

11.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımı yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu GES ve Biyokütle enerji tesisleri ile doğayı ve bütçesini koruyor.

Büyükşehir, çevreci tesislerden 304 milyon TL’lik enerji üretti

Çevreci enerji üretim tesislerini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 304 Milyon 658 Bin TL değerinde 189 Milyon 964 Bin KW elektrik üretti. 4 kişilik bir hanenin aylık enerji tüketimi 250 KW olarak ele alındığında bugüne kadar toplam 759 bin 856 konuta yetecek elektrik üretildi. Muğla’da yaklaşık 350 bin konut bulunurken, Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar ürettiği enerji ile Muğla’nın 2 aylık elektriğini karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi ürettiği enerjiyi elektrik idaresine aktarırken kullandığı elektrikten mahsuplaşma yapıyor.

Çöpten ve güneşten 304 milyon 658 bin tl değerinde elektrik üretildi
Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Milas katı atık tesislerine kurduğu Biokütle Enerji Tesisleri ile çöpten 181 Milyon 854 Bin KW elektrik üretti. Büyükşehir Belediyesi bu tesislerden elektrik üretiminde yaklaşık 90 Milyon metreküp metan gazını elektrik üretiminde kullanarak zararlı gazın doğaya salınımını da engelledi. Ekipler ayrıca Bodrum ve Menteşe Terminalleri, Turgutreis, Armutalan, Konacık hizmet binaları ve Geçici Hayvan Bakımevi gibi noktalarda kurduğu güneş enerji panelleri ile de 8 Milyon 110 Bin KW elektrik üretimi yaptı.

YENİ HES VE GES PROJELERİ HAZIR

Tüm bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Barajının üzerine yüzer güneş enerji santrali kurulumu için çalışma yapılırken projenin planlaması sürüyor. Proje çerçevesinde Marmaris Atatürk Barajı üzerine kurulacak yüzer paneller hem güneşten elektrik üretecek, hem de barajdaki buharlaşmayı azaltarak su tasarrufu sağlayacak. Yine MUSKİ tarafından içme suyu depoları üzerine kurulumu gerçekleştirilen güneş enerji panelleri ile depolardaki pompaların harcadığı elektrikler bu panellerden karşılanacak.

İlk olarak Menteşe TOKİ konutlarına yapılan panellerin devamında 30 farklı noktaya daha kurulum yapılacak. Milas Çamköy’de ise MUSKİ’ye ait su deposuna gelen isale hattının depoya döküldüğü noktada 600 KW güce sahip mikro HES için izin süreçleri işletiliyor. İzin süreçlerinin ardından bu bölgeye de HES yapılarak temiz enerjiden önemli bir kaynak daha sağlanacak.

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