YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir, Dallıca’da kavşak çalışmasını tamamladı

Büyükşehir, Dallıca’da kavşak çalışmasını tamamladı

AYDIN HABERLERİ  | 17.12.2020 15:54 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olabilecek kazaların engellenebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde trafiği rahatlatacak çalışmalar yapmayı aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olabilecek kazaların engellenebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde trafiği rahatlatacak çalışmalar yapmayı aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Nazilli Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde kavşak çalışması gerçekleştirdi. Yatay ve düşey işaretlemeler yapılan kavşakta çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol trafiğe açıldı. İsabeyli yolu üzerinde olduğu için gün içinde yoğun araç trafiği yaşanan yolda yapılan bu çalışmayla araçların aşırı hızlı gitmeleri engellendi ve yaşanması muhtemel trafik kazalarının da önüne geçilmiş oldu.
Mahalle içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda trafiğin her geçen gün daha da yoğunlaştığını söyleyen Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne başvurumuz sonuç verdi ve çok güzel bir projeye imza atıldı. Buradan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, Ulaşım ile Fen İşleri dairesi başkanlıklarına çok teşekkür ederim. Yapılan çalışmayla bu noktada meydana gelebilecek kazalar en aza indirildi” dedi
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Dallıca Mahallesi’nde yaptığı çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade eden muhtar Uçar, “Gerek şahsım, gerekse mahalle sakinleri olarak göreve başladığım günden bu yana yapılan çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Aldığımız hizmetler saymakla bitmez. İnşallah daha güzel hizmetlerle Dallıca’yı güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.