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Büyükşehir hasta nakil hizmetlerinde hijyeni aksatmıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 25.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarını her hasta naklinin ardından dezenfekte ediyor.Nakil esnasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personeli hem kendi sağlığı hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarını her hasta naklinin ardından dezenfekte ediyor.
Nakil esnasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personeli hem kendi sağlığı hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştiriyor. Türkiye’de COVID-19 salgının görüldüğü günden itibaren de hasta nakil hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek 1862 hastanın naklini sağladı. Muğla genelinde 12 Hasta Nakil Ambulansı ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ise 36 Bin 254 hasta nakil işlemi gerçekleştirdi.
Uzman ekipler ve donanımlı araçlarla yapılan hasta naklinde yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta nakil ambulansları ile evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve nakledilerek sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor.

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