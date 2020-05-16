Büyükşehir İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi ile girişimcilerin yanında olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan geliştirici, yenilikçi, katma değerli ve ihracat potansiyeline sahip girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirme ve güçlendirme amacıyla ‘İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi’ni açtı.

Türkiye’de amaç, söylem ve çalışma sahasıyla ilk olan Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı, girişimci ve yenilikçi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda bünyesinde kurduğu “İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi” başta kadınlar ve gençler olmak üzere bütün girişimcilere, mentorluk, iş ağı geliştirme, eğitim, tanıtım, yatırımcı ve sanayici buluşmaları gibi alanlarda destek verecek. Ofis, üniversite, sivil toplum kuruluşları (STK), özel sektör gibi alanlarla etkin iş birliği oluşturacak.

Gaziantep’te genel girişimcilik potansiyelini geliştirilmesi için çalışacak İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi, projelerini gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin ihtiyacına yönelik hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak. Oluşturacağı etkili iletişim ağı ile ofise başvuran girişimcilere fırsatlar sağlanacak, doğru iş modellerinin sağlanmasına destek olunacak.

Açılan İnovasyon ve Girişimcilik Ofisi, projelerin bilinilirliğinin artmasına, şehirde sosyal fayda sağlayacak fikirlerin hayata geçmesine ve yalnızca bireysel değil kolektif fikir üretiminin de kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacak, geniş katılımlı eğitimler ile etkili danışmanlık programları sunularak, e-ticaret projeleri ve katma değerli reel sektör projelerinin gelişmesine destek olunacak.

