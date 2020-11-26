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Büyükşehir, Kula’daki çevreci tesiste incelemede bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 26.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kula’da yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan biyokütle enerji santralinde incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kula’da yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan biyokütle enerji santralinde incelemede bulundu. Yıldırım, tavuk gübresi kullanılarak elektrik enerjisi üretilecek olan tesis hakkında, yetkililerden bilgi aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk, Çevre Mühendisleri İlyas Dalgıç ve Bükre Koç Bulut ile birlikte, Kula’da biyokütle enerji santralinde teknik gezide bulundu. Yılsonunda devreye girmesi planlanan tesiste, yakma ünitesi, soğutma ünitesi, elektrik panelleri, tribünler başta olmak üzere diğer alanları gezen Yıldırırım, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan mevcut tesiste, tavuk gübreleri kullanılarak, 1 MWe elektrik üretimi yapılması planlanıyor.

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