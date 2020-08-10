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Büyükşehir meclisi toplandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ana gündeminde “Akıllı Şehirler Projesi” kapsamında kurulması planlanan Gazibilişim Şirketi yer aldı.
Onat Kutlar Konferans Salonu’nda düzenlenen meclis toplantısında çağın gerekliliklerine ayak uydurmak adına hayata geçirilecek olan Gazibilişim Şirketi ile her türlü telekomünikasyon, bilişim sistemleri aracılığıyla akıllı şehir uygulamalarını kentin birçok noktasında etkili kılmak amaçlanıyor. Bunun yanı sıra her yıl 50 yazılımcıyı sektöre kazandıracak kapasiteye ulaşmak amacıyla, liseden mezun olacak bin öğrenciye yazılım bölümleriyle ilgili bilgilendirici ve yönlendirici eğitimler verilecek.
Gazibilişim Şirketi hakkında Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yaptığı sunumda Gazi şehirde yazılım ve bilişim anlamında kalifiye ekip sıkıntısının yaşandığı görüşü paylaşıldı. Anlık ve hızlı ihtiyaçların doğru zamanlamayla çözüme kavuşturulması için bilişim teknolojisinin kamu sektöründe etkili bir biçimde yer almasının gerektiği aktarıldı.

“Kendimizi pandemiden sonraki yeni dünyaya hazırlamalıyız”
Sunumun ardından konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akıllı Şehirler uygulamasının dünyada önemli bir hale geldiğini belirterek, “Kendi kendimize yetebilmek artık günümüzde çok önemlidir. Güvenli gıda, tarım, toprak ve su dikkat edilmesi gereken başlıklar arasında ilk sıralara ulaştı. Dolayısıyla bizim kendi şehrimizi pandemiden sonraki yeni dünyaya hazırlamamız gerekiyor. Dijitalleşme ve Akıllı Şehirler en önemli başlıktır. Elektronik Denetleme Sistemi’nin işleyişini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Daha önce hizmet olarak satın almıştık. Ama artık bu sistemin bütün yazılımını Gazi şehir kendisi yapıyor. İlçelerin de buna çok ihtiyacı var. O yüzden Gazibilişim’i bir okula dönüştürme amacındayız. Buradan yetişmiş arkadaşlarımızı da devreye sokarak çağa hızlı bir şekilde adapte olmak istiyoruz” diye konuştu.
Yoğun geçen meclis toplantısının devamında ise yeni tip korona virüs sürecinde Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar mercek altına alındı.

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