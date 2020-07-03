Büyükşehir muhtarların dorunlarını yerinde dinliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler ilçesi Ayvacık Mahalle Muhtarı Berrin Akduman’ı ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, mahalle ziyaretleri kapsamında Şehzadeler ilçesi Ayvacık Mahallesi Muhtarı Berrin Akduman’ı ziyaret etti. Başkan Aksoy, ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verirken Muhtar Berrin Akduman’dan mahallenin ve vatandaşların talepleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Başkan Aksoy, ziyarette ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek gönderilen hediyeleri Ayvacık Mahalle Muhtarı Berrin Akduman’a takdim etti.

