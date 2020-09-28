YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı

Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 28.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan minikleri unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.Korona virüs salgınına karşı il genelinde önlemler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla minik öğrencileri unutmadı.

Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan minikleri unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Korona virüs salgınına karşı il genelinde önlemler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla minik öğrencileri unutmadı. İl genelinde dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, okulların açılmasıyla birlikte okula başlayan küçükleri de unutmayarak her sabah okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Diğer taraftan esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kitleri ve maske dağıtımına devam eden ekipler okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde öğrencilere maske dağıtımını sürdürüyor. Aileler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederken, çocukları da unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Aydın Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
13:04
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.