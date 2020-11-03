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Büyükşehir Ortaca’da kıl keçisi dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamak için Ortaca’da, kadın üreticilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıttı.Karaburun Mahallesindeki canlı hayvan pazarında düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kadınların üretime katılmasının önemine değindi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamak için Ortaca’da, kadın üreticilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıttı.
Karaburun Mahallesindeki canlı hayvan pazarında düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kadınların üretime katılmasının önemine değindi. Kadınların inandığı projelerin başarı şansının çok yüksek olduğunu söyleyen Gürün; “Keçileri üreterek, çoğaltarak ailenize, eşinize, çocuklarınıza dolayısıyla Muğla’mıza katkı yapmanızı istiyoruz.” diye konuştu.
Tarım ve Hayvancılığın Muğla ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gürün; “Çok daha fazla katma değerli ürün üreterek Muğla’nın kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın çok daha fazla gelir elde etmesini nasıl temin edebiliriz çabası içindeyiz" dedi.
Üretim alanında kooperatiflerle iş birliği yaptıklarını aktaran Gürün; “Üretim kooperatifleriyle ilişki kuruyoruz. İlk defa alım garantili çiçekle başladık. Köyceğiz Beyobası Mahallesinde 2 serayla başladı. 28 seraya çıktı. Birçok yere bitki gönderiyoruz. Orada da kadınlar ön planda. Kadın ailenin bütçesini en iyi yönetendir. Bu topraklar eğer doğru, bilimsel olarak çalışılırsa hem kırsalda toprağına sahip çıkan insanları doyuracak ve turizm gelirinden çok daha fazla gelir elde edecek duruma gelebiliriz. Bunun için kooperatifleşmemiz, birleşmemiz, ortak ve daha ucuz üretim yapmamız gerekiyor. Biz her safhasında varız. En önemlisi pazarlamada da varız” değerlendirmesinde bulundu.
“Keçi peynirinin marka değerini yükseltmeliyiz”
Keçi üretimini çoğaltmaları gerektiğini ifade eden Başkan Gürün, sözlerine şöyle devam etti: “Keçinin sütünü değerlendirmemiz lazım. Keçi peynirinin marka değerini yükseltmeliyiz. Şu anda dağıtımını yaptığımız 2 dişi 1 erkek keçilerden üç yıl sonra Muğla’da büyük bir sürü elde etmiş olacağız. İnanarak başlayacağız, üreteceğiz. Ürettiklerimizden de ailemize ve Muğla’ya katkı sağlayacağız.”
Kadın üreticiler adına konuşan Öznur Çoban ise üreticilere yapılan desteklerin kendilerine çok fayda sağlayacağına inandığını dile getirerek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür etti.

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