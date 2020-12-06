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Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşıladı.Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini giderdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşıladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini giderdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Büyükşehir ALO 153 hattını arayan söz konusu vatandaşların, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde acil ihtiyaçları için seferber oldu. Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi birimleriyle hizmetlerine devam etti.

"Dayanışma içinde inşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağız"
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yardımına koşan tüm ekiplere teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak oluşturduğumuz nöbetçi ekiplerle evinde kalan vatandaşlarımız için gayret ediyoruz. Dayanışma içinde inşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
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Merve Eczanesi
Pamukkale
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