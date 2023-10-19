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Büyükşehir ulaşım araçlarına siyah kurdele astı

19.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Milli Yas ilanının ardından toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı.

Büyükşehir ulaşım araçlarına siyah kurdele astı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazze’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yaralananlara acil şifalar diledi.

Çerçioğlu, “Masum insanların yaşadıkları acıları yüreğimizde hissediyoruz. Sivilleri hedef alan hastane saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Katliama tepki olarak biz de otobüslerimize siyah kurdele astık” ifadelerini kullandı.

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