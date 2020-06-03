YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Büyükşehir ve Kahveciler Odası esnafı bilgilendirdi

Büyükşehir ve Kahveciler Odası esnafı bilgilendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa Kahveciler Odası, korona virüs önlemleri kapsamında bir süre kapalı kalan ve bu hafta itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehane ve lokantalara bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa Kahveciler Odası, korona virüs önlemleri kapsamında bir süre kapalı kalan ve bu hafta itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehane ve lokantalara bilgilendirmede bulundu. Bu süreçte işletmelerin alması gereken önlemler anlatılırken, bakanlığın yayınladığı genelge esnaflara dağıtıldı.
Korona virüs önlemleri kapsamında bir süre kapalı kalan kahvehane ve lokantalar, alınan karar ile tekrar açıldı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Manisa Kahveciler Odası tarafından halk sağlığının korunması amacıyla vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayan işletmelere bu süreçte almaları gereken önlemler anlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve Zabıta Şube Müdürü Ahmet Geren, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan kahvehane, çay ocağı, büfe ve lokantaları ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu. Esnaflara hayırlı işler dileyen Daire Başkanı Mustafa Duman ile Oda Başkanı Mehmet Çetin, İl Hıfsızssıhha Kurulu kararına uymak kaydıyla Bakanlığı yayınladığı genelgeyi dağıttı.
Alınması gereken önlemler anlatıldı
Esnaflara alınması gereken genel önlemler, müşterilere yönelik önlemler, personele yönelik önlemler, temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri noktasında bilgiler de aktarıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan işletmelerin yeniden hizmet vermeye başlamasının ardından bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, açık alanların kullanımında sosyal mesafenin korunması noktasında gerekli kurallarla uyulması hususunda da bilgiler aktardı. Oda üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin de bu süreçte üyelerinin daha titiz davranmalarını isteyerek gerekli uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Manisa Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:17

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.