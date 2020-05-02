Büyükşehir Zabıta’dan Kızılay’a kan bağışı

Kızılay’ın kan stoklarının düştüğünü açıklamasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kan bağışında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Kızılay’a kan bağışı yapılması çağrısı sonrası Büyükşehir Zabıta ekipleri kan bağışında bulundu. Başkan Altay, sosyal medya hesaplarından konunun önemine dikkat çekerek, “Ülkemizde kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Salgın ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılayımızın bağışları düştü, stokları eridi. Hastalarımızın sizin desteğine ihtiyacı var” dedi.

Başkan Altay’ın çağrısı sonrası Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan ve zabıta ekipleri, Kızılay’ın Zafer Meydanındaki bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunmak isteyenler 10.00-18.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında Zafer Tramvay Durağı Karşısında, 21.00-23.00 saatleri arasında Hacıveyiszade Camisi önü ile Selçuklu Merkez Camisi önünde, 4 Mayıs’tan itibaren de İplikçi Caminin bulunduğu alandaki Kızılay Kan Alma noktalarına giderek bağışta bulunabilecek. Ayrıca Ereğli’de de 4-8 Mayıs tarihleri arasında 21.00-23.00 saatleri arasında Millet Kıraathanesi Ulu Camisi Yanı, Eski Kervansaray’da kan bağışında bulunulabilecek.



