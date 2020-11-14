YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Büyükşehir Zabıtası Demirci’de HES kodu uygulamasını anlattı

Büyükşehir Zabıtası Demirci’de HES kodu uygulamasını anlattı

MANİSA HABERLERİ  | 14.11.2020 19:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Demirci Otobüs Terminali’ndeki personele HES Kodu uygulamasını anlattı.Korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğu dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelindeki birimlerde görev yapan personele uygulamanın önemini anlatıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Demirci Otobüs Terminali’ndeki personele HES Kodu uygulamasını anlattı.
Korona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesi zorunluluğu dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelindeki birimlerde görev yapan personele uygulamanın önemini anlatıyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, ilgili şube müdürleriyle birlikte Demirci ilçesini ziyaret etti. Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Demirci Otobüs Terminali’ndeki personele HES kodu uygulamasını anlatan Daire Başkanı Duman’a, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurullah Akgün de eşlik etti.

İlçe ziyaretleri devam edecek
Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Demirci ilçemizi ziyaret ederek, personelimizin HES Kodu uygulaması hakkındaki bilgi ve duyarlılığını arttırmayı amaçladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda sürecin başından itibaren gerekli önlemleri almaktayız. Büyükşehir Belediyemizin ilçelerdeki tüm hizmet birimlerine girişlerde bugüne kadar maske zorunluluğu, dezenfektan temin ve ateş ölçümü kontrolü yapılmaktaydı. Şimdi de HES Kodu kontrolünün, koronavirüsle etkin mücadelede önemine değiniyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bu konudaki bilgi seviyesinin artmasıyla daha da başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. İlçe ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu ve Salihli de ziyaret edildi
Personel ziyaretinin ardından Duman, Demirci Akıncıları Derneği kurucusu, tarihçi Hüseyin Kıncı ile halı fabrikası ve esnafa ziyareti de gerçekleştirdi. Demirci ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Hizmet Binası, Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı ve Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne de ziyaret gerçekleştirildi. İlçe ziyaretleri, Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne nezaket ziyareti ile noktalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:00
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Akdur Eczanesi
Merkez
Aksoy Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.