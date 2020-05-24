YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı

Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı

MANİSA HABERLERİ  | 24.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi birimlerini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi birimlerini ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı. Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve iyi bayramlar dileklerini de ekiplere iletti.
Korona virüs salgını dolayısıyla buruk bir şekilde gerçekleşen Ramazan Bayramı, Manisa Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekiplerinde de kutlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bayram boyunca Manisalılara hizmet verecek olan hizmet birimlerini ziyaret ederek personelin Ramazan Bayramını kutladı. Öztozlu, ilk olarak Daire Başkanı Melek Demirbaş’ın da hazır bulunduğu Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gasilhane’yi ziyaret etti. Cenaze ve defin işlemleri için gasilhanede bulunan vatandaşlara başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, defin ve cenaze işlemlerini sürdüren personellerin bayramını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Öztozlu, daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile birlikte Kırtık İtfaiye Grubu ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştirdi. Mesai mefhumu olmadan Manisalılara hizmet veren nöbetçi ekiplerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Öztozlu, ziyaretler hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztozlu, "Buruk bir bayram yaşıyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Mezarlık Dairesi Başkanlığı ziyaretimizin ardından İtfaiye teşkilatımıza ziyarette bulunuyoruz. Mesai mefhumu olmayan birimlerdeki arkadaşlarımızla bir aradayız. Arkadaşlarımız, canla başla görevlerinin başında. Tabi bu bayram diğer bayramlara göre biraz buruk geçiyor. Bayramlaşmaya geldik ama el sıkışamadan, sarılamadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştık. Yüce Allah, bir an önce bizi korona virüs illetinden kurtarsın. Mezarlık ve İtfaiye birimlerimizin yanında diğer birimlerimiz de bayramda çalışmalarına devam ediyor. Bütün herkesten Allah razı olsun. Diğer insanlar bir şekilde evlerinde bayramlaşırken, bizim arkadaşlarımız can ve mal güvenliği için 7/24 görevlerinin başındalar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

Manisa Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:30
Yatsı
22:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Mesir Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Derman Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Manisa’da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

Manisa’da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.