YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir’den Konyaaltı Sahili’nde hummalı çalışma

Büyükşehir’den Konyaaltı Sahili’nde hummalı çalışma

ANTALYA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili’nde geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili’nde geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor. Sahil boyunca bakım-onarım işleri yapılırken, sahilin güzelliğine güzellik katacak peyzaj çalışması yürütülüyor. Antalyaspor Kavşağı ve Dumlupınar Bulvarı Olbia kavşağı arasındaki daralan yolu trafiği rahatlatmak için genişletiyor.
Konyaaltı Sahili boyunca araç yolu ve kaldırımların bakım onarımları yapılırken, alt yapı tadilatları, su tesisatları yenilemeleri, elektrik tesisatları kontrolleri yapılıyor ve bitki sulama tesisatlarındaki eksiklikler gideriliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de Konyaaltı Sahili’nde bitki dikimi çalışması yapıyor. Ekipler Konyaaltı Varyant’tan başlayarak Boğaçayı Köprüsü’ne kadar olan bölümde birbirinden renkli ve farklı türdeki kalıcı bitkileri toprakla buluşturuyor. Ekipler varyanttan itibaren Boğaçayı Köprüsü’ne kadar olan bölümü zebrina (mor telgraf çiçeği), kartopu, begonvil, lavanta, biberiye, gold taflan, rüelya, Altenathera, gül, pittosporum ve iresine gibi rengarenk bitkilerle süslüyor. 20 bin kalıcı bitkinin toprakla buluştuğu sahilde renk cümbüşü yaşanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak için de çalışma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor Kavşağı ve Dumlupınar Bulvarı Olbia kavşağı arasında daralan yolun batı aksını genişleten Büyükşehir Belediyesi şimdi de yolun doğu aksını genişletiyor. Tek şeritli yol trafiği rahatlatması için çift şeritli hale getiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:16
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Tuana Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması

CNC Teknolojisi Ve Makinelerinin Kullanımı Öğretimi Projesi

CNC Teknolojisi Ve Makinelerinin Kullanımı Öğretimi Projesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.