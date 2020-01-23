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Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel sinema etkinliği düzenleyecek. 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de ve 15.00’de olmak üzere iki seansta Ofis Sanat Merkezi Cep Sinema Salonu’nda gösterilecek ‘Dipdip: Bir Okyanus Macerası’ isimli animasyon filmini öğrenciler ücretsiz olarak izleyebilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Dört ay boyunca okullarında ter döken öğrencilerimizin yarıyıl tatillerinde onlara bir hediye gibi olacak sinema etkinliği düzenliyoruz. 25 Ocak Cumartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz animasyon filmi gösterimini öğrencilerimiz ücretsiz olarak izleyebilecek. Tüm çocuklarımızı sinema etkinliğimize davet ediyoruz” denildi.

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İkindi
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Akşam
18:10
Yatsı
19:33

Sakarya Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Adanur Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Yenikent
Kutluhan Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
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