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Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Manyas ile adeta özdeşleşen ve geçtiğimiz yıl Ocak ayında vefat eden asker sevdalı Sefa Yavuz’un mezarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaptırdı.Asker pardösülerine diktirdiği rozet ve madalyaları nedeniyle "Sefa Paşa" olarak tanınan Manyas’ta doğan Sefa Yavuz geçtiğimiz yıl 19 Ocak’ta yaşamını yitirmişti.

Manyas ile adeta özdeşleşen ve geçtiğimiz yıl Ocak ayında vefat eden asker sevdalı Sefa Yavuz’un mezarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaptırdı.
Asker pardösülerine diktirdiği rozet ve madalyaları nedeniyle "Sefa Paşa" olarak tanınan Manyas’ta doğan Sefa Yavuz geçtiğimiz yıl 19 Ocak’ta yaşamını yitirmişti. Hemen her gün sabah Bandırma’dan Manyas’a gelen, akşamda yine Bandırma’ya ablasının yanına dönen Sefa Yavuz 76 yaşında vefat etmişti. Manyas’ta küçük, büyük herkesin çok sevdiği ve takıldığı, para verdiği Sefa Yavuz için Balıkesir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman Manyas kabristanında bulunan mezarını yaptırmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın oluruyla Sefa Yavuz’un mermerden mezarı yapıldı ve mezar taşının üzerine merhumun resmi işlendi.
Büyükşehir yetkilisi İbrahim Koman " Sefa abi Manyas ile bütünleşmiş idi, büyük, küçük hemen herkesin üzerinde bir hakkı vardır. Çünkü kendisini kızdırmak için şakalar yapıyorlardı, kimseye zararı olmazdı. Herkesin çok sevdiği mecnun abimizin mezarını yaptırmak istedik, Yücel Yılmaz başkanımızın da oluruyla mermerden kendisine yakışan bir mezar yaptırdık. Hemen her gün sevenleri mezarını ziyaret ediyor. Mekanı cennet olsun" dedi.

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