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Büyükşehirden sinekle mücadele ekibine eğitim

23.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında sinekle mücadeleye devam ederken, vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele de düzenli olarak eğitimler veriyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Antalya merkez ile birlikte doğu ilçeleri, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve Alanya’daki vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele eğitim verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında sinekle mücadeleye devam ederken, vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele de düzenli olarak eğitimler veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Antalya merkez ile birlikte doğu ilçeleri, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa ve Alanya’daki vektörel kontrol birimlerinde çalışan personele eğitim verildi. Eğitime Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü vektörel kontrol birimlerinde çalışan personel katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Alanya Kültür Merkezi’ndeki eğitimde Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, biyosidal ürün uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Görsel ve uygulamalı olarak verilen eğitimde biyosidal ürün uygulamaları sırasında dikkat edilecek hususlar personele tüm detayları ile anlatıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince personele ilk yardım konusunda teorik bilgiler verildi, pratik uygulamalar gösterildi. Eğitim son bölümünde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

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