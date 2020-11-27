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Büyükşehirden Yakaket’te bin 500 adet ceviz fidesi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, çiftçilere bin 500 adet ceviz fidesi desteği yapıldı.Samsun Büyükşehir Belediyesince 2020 Yılı Samsun ilinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, ceviz bahçesi tesisleri kurmak amacıyla Yakakent İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 25 çiftçiye bedelsiz olarak bin 500 adet Chandler ve fernor cinsi aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehirden Yakaket’te bin 500 adet ceviz fidesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, çiftçilere bin 500 adet ceviz fidesi desteği yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesince 2020 Yılı Samsun ilinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, ceviz bahçesi tesisleri kurmak amacıyla Yakakent İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 25 çiftçiye bedelsiz olarak bin 500 adet Chandler ve fernor cinsi aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kökduman ve teknik personeller tarafından dağıtım gerçekleştirildi.

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