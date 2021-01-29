Büyükşehir’in açtığı POMEM hazırlık kursuna polis adaylarından yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu başladı.

Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun ilgi nedeniyle 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren ek kontenjan başvuruları alınacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylara ücretsiz fiziki yeterlilik kursu düzenliyor.

Adaylardan yoğun ilgi

Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda 5’erli grup halinde başlayan kurs, hafta içi her gün düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, hazırlık kursları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak POMEM sınavına girecek arkadaşlarımıza beden eğitimi yeterlilik kursu veriyoruz. 250 arkadaşımız başvurdu. Alanında uzman olan eğitmenlerimizin yanı sıra sağlıkçılarımız ve temizlik personelimizle buradayız. Sınava hazırlanan ama maddi imkansızlıklardan dolayı kurslara katılamayan genç polis adaylarına bir nevi destek olmak istedik. Gelen taleplere göre kurslarımızın kapasitesini artırabiliriz. Başka merkezlerde de eğitime devam edeceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi yoğun talep üzerine ek kontenjan başvurusu alacak

Kursa katılan adaylar HES kodlarını yetkilere sorgulatıp ateşlerini kontrol ettirdikten sonra salona alınırken, uzman eğitmenler tarafından kuvvet, dayanıklılık ve dayanıklılık egzersizlerine tabi tutuluyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavı için adayları en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını belirten eğitmen Ayberk Özcan, “Yaklaşık 20-25 kişilik gruplar halinde arkadaşlarımızı alıyoruz. 1,5 saat süren antrenmanlar yapıyoruz. Grup başına antrenmanlarımız haftada iki gün oluyor. Dışarıda çalışmaları için onlara ekstra programlar hazırlıyoruz. Kurslar için arkadaşlarımızdan herhangi bir ücret talep etmiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezinde devam eden POMEM parkur hazırlık kurslarına yoğun ilgi nedeniyle 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren ek kontenjan kayıt başvurusu almaya başlayacak.

