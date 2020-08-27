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Büyükşehirin kırmızı otobüsleri sağlık çalışanları için ücretsiz

MANİSA HABERLERİ  | 27.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele döneminde en büyük görevi üstlenen sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 28 Ağustos Cuma gününden itibaren yıl sonuna kadar Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı renkli otobüsler ile elektrikli otobüsler, sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.

Korona virüsle mücadele döneminde en büyük görevi üstlenen sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 28 Ağustos Cuma gününden itibaren yıl sonuna kadar Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı renkli otobüsler ile elektrikli otobüsler, sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Korona virüsle mücadele döneminde en büyük görevi üstlenen sağlık çalışanlarına destek olunması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla, Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı renkli otobüsler ile elektrikli otobüsleri sağlık çalışanları için ücretsiz hale geldi. Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, konuyla ilgili açıklama yaptı. Covid-19 virüsü nedeniyle ülke ve dünya insanlığı olarak zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Bu süreçte sağlık personelimize çok büyük işler düşmekte. Önemli ve özverili şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Aynı zamanda benim eşim de sağlık personeli. Pandemi sürecinin başladığı 22 Mart’tan itibaren hangi şartlar altında zorlu bir süreç içerisinde çalıştıklarına tanıklık edenlerden birisiyim. Sürecin başlangıcından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın yanında ve yakınında olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda pandemi sürecinin başladığı andan itibaren sağlık çalışanlarımıza il genelindeki tüm toplu taşımayı ücretsiz yaptık. Özellikle sokağa çıkma yasaklarında hastanelerden çalışanların listelerini almak suretiyle, evlerinden, evlerine yakın noktalardan tüm personellerini hastanelere ücretsiz ulaştırdık" dedi.

"Toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilirler"
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde sağlık çalışanlarına desteğinin devam ettiğini dile getiren Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Son günlerde Covid-19 virüsünün yayılımının hızlanması, sağlık personelinin pandemi sürecindeki çalışma sistemine geçmesi sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 28 Ağustos 2020 Cuma gününden itibaren, bu yılın sonuna kadar tüm sağlık çalışanlarına Büyükşehir Belediyemize ait kırmızı renkli otobüsler ile elektrikli otobüsleri ücretsiz yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımız hastane ya da sağlık kurumunda çalıştığına dair kimlik kartını göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilirler. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu süreçte başarılar diler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Akşam
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Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Erdem Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
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