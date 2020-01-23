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Buz tutan Toklu Şelalesi görsel şölen sunuyor

AĞRI HABERLERİ  | 23.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde 12 metre yükselikten dökülen şelalenin donmasıyla oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu

Dağcılık ve kış sporları için tercih edilen, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Toklu Şelalesi tamamen dondu.

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde, 12 metre yükselikten dökülen şelalenin donmasıyla oluşan buz sarkıtları, güzel görüntüler oluşturdu.

Ulaşımın kolay olduğu şelale, son yıllarda özellikle dağcılık ve tırmanış sporlarıyla ilgilenenlerin ilgisini çekiyor.

Yöre halkı yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe bürünen şelalenin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Vatandaşlardan Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl çok sayıda yerli turistin burayı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu "saklı cennet"in, daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, "Bölgede zorlu geçen kış mevsimi, beraberinde doğal güzellikleri de getirdi. Şelale her sene buz tutuyor. Biz de arkadaşlarla buraya gezmeye gelip fotoğraflar çekiyoruz. Bazen kayalıkları tırmanıp buzların arka tarafındaki boşluğa geçiyoruz. Kışın dağcılar gelip burada tırmanış yapıyorlar. Yazın da ailece buraya pikniğe geliyoruz." diye konuştu.

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Ağrı Aşağı Toklu Köyü dondu güzel görüntü şelale

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