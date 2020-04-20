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Cadde ve sokak dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.04.2020 09:15 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde cadde ve sokak dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Son günlerde merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde yoğunlaşan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; Seymenli, Hacıköy, Ahmedikli, Demirli, Güveçli, Ferhadanlı, Nusratlı, Osmanlı, Doğrukkaracamurat ve Karabezirgan mahallelerinin ana ve ara yollarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra virüsün bulaşma ihtimali yüksek olan hastaneler ve halk sağlığı merkezlerinin giriş-çıkışları ve bahçeleri de dezenfekte ediliyor.

Cadde ve sokak dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında, şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde cadde ve sokak dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Son günlerde merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde yoğunlaşan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; Seymenli, Hacıköy, Ahmedikli, Demirli, Güveçli, Ferhadanlı, Nusratlı, Osmanlı, Doğrukkaracamurat ve Karabezirgan mahallelerinin ana ve ara yollarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra virüsün bulaşma ihtimali yüksek olan hastaneler ve halk sağlığı merkezlerinin giriş-çıkışları ve bahçeleri de dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa birinci ve ikinci kısım Devlet Hastaneleri ile Halk Sağlığı ve Aile Sağlığı merkezleri virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.
“Kurum olarak tüm önlemleri titizlikle uyguluyoruz”
Salgınla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsü salgınına karşı tüm imkânlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda geri adım atmadan, bütün kararlılığımızla mücadele veriyoruz. Süleymanpaşa’nın her noktasında, merkez mahallesi kırsal mahalle ayrımı yapmadan, düzenli aralıklarla tüm cadde ve sokaklarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca her gün sağlık kuruluşlarımızın umuma açık kısımlarında da bu çalışmaları tekrarlıyoruz. Biz kurum olarak tüm önlemleri titizlikle hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız kişisel önlemlerini alarak bu süreci en az zararla atlatma konusunda bizlere yardımcı olmalarıdır. Allah’ın izni ile en kısa sürede bu salgından kurtulacağımıza inanıyor, tüm vatandaşlarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Cadde ve sokak dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

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