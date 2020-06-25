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Çağatay Ulusoy'un son hali olay! Duygu Sarışın'ı öpücüklere boğdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 09:05 | Son Güncelleme

Barbaros dizisinde Oruç Reis rolüne hayat verecek olan Çağatay Ulusoy Bodrum'da görüntülendi. Karantina sürecinde haklarında ayrılık iddiası ortaya atılan Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın suda stres attı. Çağatay Ulusoy'un son hali ise olay oldu.

Çağatay Ulusoy'un son hali olay! Duygu Sarışın'ı öpücüklere boğdu!

Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın karantina bitince soluğu tekneyle Bodrum'da aldı. Ünlü çift teknede aşk tazeledi.

Çağatay Ulusoy’un bota binip balık tutmaya hazırlanırken sevgilisini de yanında çağırdığı görüldü. Magazinburda'nın haberine göre; birlikte balık tutmak için teknenin ön tarafında geçen çiftin kısa bir gerginlik yaşadığı sonra da barıştığı izlendi. Bota binen Ulusoy, dümeni Duygu Sarışın’a teslim etti. Sarışın gaz pedalına aniden yüklenince sinirlenen Ulusoy, “Ne yapıyorsun? Balıklar kaçtı” diyerek, tepki gösterdi.

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın olta başına geçip balık tuttu keyifli anlar geçirdi. Teknelerinde bol bol güzel vakit geçiren çiftin dostlarıyla iskambil oynadığı ve birbirleriyle şakalaştığı görüldü.

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Ayrıca ikilinin birbirlerini öpücüklere boğması da gözlerden kaçmadı. Birbirlerine sıkı sıkıya sarılan çift, aşklarıyla hem düşman çatlattı hem de ayrılık haberlerinin ne kadar asılsız olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Öpücük ve sarılma faslından sonra denize girmek isteyen oyunculardan Duygu Sarışın, yakışıklı sevgilisi Çağatay Ulusoy’un dalış kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi.

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Görüntülerde Ulusoy’un sakallı ve yeni imajı gözlerden kaçmadı. Barbaros dizisinde Oruç Reis rolüne hayat verecek olan Çağatay Ulusoy saç ve sakallarını uzatarak rolüne hazırlanıyor.

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