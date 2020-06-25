Çağatay Ulusoy'un son hali olay! Duygu Sarışın'ı öpücüklere boğdu!

Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın karantina bitince soluğu tekneyle Bodrum'da aldı. Ünlü çift teknede aşk tazeledi.

Çağatay Ulusoy’un bota binip balık tutmaya hazırlanırken sevgilisini de yanında çağırdığı görüldü. Magazinburda'nın haberine göre; birlikte balık tutmak için teknenin ön tarafında geçen çiftin kısa bir gerginlik yaşadığı sonra da barıştığı izlendi. Bota binen Ulusoy, dümeni Duygu Sarışın’a teslim etti. Sarışın gaz pedalına aniden yüklenince sinirlenen Ulusoy, “Ne yapıyorsun? Balıklar kaçtı” diyerek, tepki gösterdi.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın olta başına geçip balık tuttu keyifli anlar geçirdi. Teknelerinde bol bol güzel vakit geçiren çiftin dostlarıyla iskambil oynadığı ve birbirleriyle şakalaştığı görüldü.

Ayrıca ikilinin birbirlerini öpücüklere boğması da gözlerden kaçmadı. Birbirlerine sıkı sıkıya sarılan çift, aşklarıyla hem düşman çatlattı hem de ayrılık haberlerinin ne kadar asılsız olduğunu bir kez daha gösterdi.